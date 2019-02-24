شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هالة أبوالسعد: القمة العربية الأوروبية ستحدث تقاربا فى عدد من القضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أهمية القمة العربية الأوروبية التى ستستضيفها مدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن هذه القمة يمكن أن تحدث تقاربا كبيرا فى العديد من القضايا التى تشغل الدول العربية والدول الغربية على حد سواء.

وأضافت النائبة هالة أبو السعد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أبرز تلك القضايا هو ملف الدعم الاقتصادى وتحقيق شراكة اقتصادية واستثمارية بين الدول العربية وأوروبا، وأن هذا سيعود بمكاسب كبيرة على الطرفين خلال الفترة المقبلة.

ولفتت النائبة هالة أبو السعد إلى أنه من بين القضايا أيضا التى يمكن حدوث تقارب فيها خلال القمة هو ملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب ملف مكافحة الإرهاب، والاستفادة من خبرة مصر فى هذين الملفات، موضحة أن هذه القمة تؤكد قدرة مصر على قيادة التحركات التى تهدف إلى حل أزمات المنطقة.