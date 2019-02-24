شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": صرفنا قروضا حسنة للأعضاء بمبلغ 11 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شبانة، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، إنه منذ توليه أمانة الصندوق وأدرك أن القروض الحسنة التى تمنح من النقابة للصحفيين عدد ضئيل جدا، وأن ما كان يشغله هو زيادة هذا العدد وتدبير أمواله.

وأضاف شبانة، فى تقريره المرفق بالميزانية العمومية لنقابة الصحفيين، أنه فى الفترة التى تولى فيها أمانة الصندوق تم صرف قروض للصحفيين بمبلغ 11 مليون و691 ألف جنيه لعدد 2288 صحفيا، مشيرا إلى أنه فى عام 2015 تم صرف القروض لعدد 135 عضوا بمبلغ 407 آلاف جنيه.

وأشار شبانة إلى أنه فى عام 2016 تم صرف القروض لعدد 446 عضوا بمبلغ 2 مليون و75 ألف جنيه، وفى عام 2017 تم صرف القروض لعدد 720 عضوا بمبلغ 4 ملايين جنيه، وأنه فى عام 2018 تم صرف القروض لعدد 987 عضوا بمبلغ 5 ملايين و9 آلاف جنيه.