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منظمة الدرع العالمية عينت يوسف الحايك سفيرا للسلام

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أقامت "منظمة الدرع العالمية لحماية حقوق وحرية المواطن"، العضو في دائرة الشؤون الاجتماعية والإنسانية في الأمم المتحدة، حفل تنصيب المهندس يوسف الحايك سفيرا للسلام، في فندق المرجان بالاس في جونية، بحضور ممثل المنظمة سفير النوايا الحسنة للرياضة والشباب والسلام والإنسانية موسى رمضان.

واعتبر الحايك أنه "لشرف كبير لي، بأن أمنح لقب سفير السلام من منظمة الدرع العالمية لحماية حقوق وحرية الإنسان، ممثلة بالدكتور موسى رمضان سفير النوايا الحسنة للرياضة والشباب والسلام والإنسانية".

ولفت إلى أن "تنصيبي سفيرا للسلام، هو وسام على صدري، أعتز وافتخر به، وسأكون عند حسن الظن في حمل هذه الرسالة، بكل أمانة وإخلاص في خدمة وطني لبنان، أولا، والعالم ثانية، لما فيه الخير السلام".

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