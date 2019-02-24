مقتل 20 شخصا جراء حادث وقع في منجم شمال الصين

أعلنت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، "مقتل 20 شخصًا وإصابة 30 آخرين بجروح، جراء حادث وقع في أحد المناجم في منغوليا الداخلية شمالي الصين". وأوضحت أنّ "الحادث وقع بسبب تعطّل مكابح عربة كانت تقلّ مجموعة من عمال المنجم تحت الأرض"، مبيّنةً أنّ "15 شخصًا قتلوا في مكان الحادث، فيما توفي 5 آخرون لاحقًا متأثّرين بجراحهم". وذكرت "شينخوا" أنّ "السلطات باشرت التحقيق في الحادث".

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