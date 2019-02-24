ترامب: سنحقق فوزا كبيرا عام 2020

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "يوجد قوة كبيرة في اليمين عن تلك الموجودة مع اليسار، وهذا ما جعلنا نفوز بأغلبية مجلس الشيوخ، وسيكون هذا أيضا هو سبب تحقيقنا فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية عام 2020".

ولفت إلى أن "وسائل الإعلام المزيفة لا تريد ذكر تلك الحقائق"، مشيراً إلى أن "الأمن عامل كبير، والجدار الحدودي، الذي يجري تشييده سيوقف المجرمين ويمنع المخدرات".