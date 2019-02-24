أعلنت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية، أنّ "زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، غادر بيونغ يانغ، لعقد القمة الثنائية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الكورية الشمالية الرسمية: كيم جونغ أون غادر بيونغ يانغ لعقد القمة مع ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.