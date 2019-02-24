مقتل شخصين اثر انهيار مصنع فوق العمال في محافظة المنوفية المصرية

قُتل شخصان اثر انهيار مصنع "ألوميتال" في قرية الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية المصرية، خلال تواجد العمال بداخله. على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية تحت إشراف مدير إدارة الحماية المدنية العميد ياسر جلال، للسيطرة على الواقعة ورفع الأنقاض. ومن جانبه، أوضح مدير مرفق إسعاف محافظة المنوفية أمجد عبدالحميد، أنّه "تمّ استخراج جثتين، وتعرّض اثنان من الأهالي للإغماء وتمّ نقلهما لتلقّي العلاج.

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