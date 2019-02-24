وصول القوات السعودية المشاركة في التمرين البحري "الفلك 3" إلى السودان

ذكرت وسائل إعلام سودانية، أنّ "القوات البحرية السعودية المشاركة في التمرين البحري السوداني السعودي المشترك "الفلك 3"، وصلت إلى مدينة بورتسودان الساحلية شرقي السودان".
بدورها، بيّنت سفارة السعودية لدى الخرطوم بأنّ "قائد التمرين العقيد البحري الركن رشيد بن راشد الحربي، كان في استقبال القوات السعودية".
ومن المقرّر انطلاق فعاليات التمرين يوم غد الأحد في قاعدة بورتسودان البحرية، بمشاركة مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية.
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