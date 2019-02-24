تراجع نسبة الأسر التي تعاني حالة انعدام الأمن الغذائي إلى 29,4 بالمئة سنة 2018

كشف مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية في وزارة الزراعة السورية رائد حمزة أنّ "مؤشرات الأمن الغذائي تراجعت خلال فترة الحرب على مستوى الجغرافيا السورية، حيث عانت الكثير من المناطق عدم وفرة الغذاء، بسبب حصار المجموعات الإرهابية لها، إضافة لصعوبة نقل السلع الغذائية من مناطق الإنتاج إلى الاستهلاك"، مبيّنًا أنّ "الظروف المناخية الصعبة أثّرت أيضًا في كمية الإنتاج خلال العام 2018".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "مع ذلك، فإنّ المؤشرات تدلّ إلى انخفاض في نسبة الأسر الّتي تعاني حالة انعدام الأمن الغذائي، حيث تراجعت النسبة من 35,8 بالمئة خلال العام 2015 إلى 29,4 بالمئة في العام الماضي".
ولفت حمزة إلى أنّ "المركز يسهم في إعداد برنامج سوريا ما بعد الحرب الّذي يتضمن تحليلًا للواقع الراهن وأثر الأزمة في القطاع الزراعي، ووضع الأهداف الكمية والبرامج الإطارية والمشاريع التنفيذية للمراحل المقبلة، وهي مرحلة الإغاثة والتعافي والانتعاش والاستدامة".
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