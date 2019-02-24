حارب داعش والحوثيين وعمل سفيرًا.. من هو خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عطايا:

صدر أمر ملكي سعودي، اليوم السبت، بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبًا لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وإعفائه من منصب سفير المملكة بواشنطن.

الأمير خالد، من مواليد عام 1988، وحصل على شهادة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية.

الشقيق الأصغر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أكمل دراسته في الولايات المتحدة، لينال شهادة كبار التنفيذيين في الأمن الوطني والدولي، من جامعة هارفارد. كما درس الحرب الإلكترونية المتقدمة في باريس.

بدأ الأمير خالد العمل على دراساته العليا في جامعة جورج تاون الأمريكية، للحصول على درجة الماجستير في الآداب في تخصص الدراسات الأمنية، إلا أنه علّق دراسته، وذلك قبل تعيينه سفيرًا للمملكة في واشنطن.

عند تخرجه من كلية الملك فيصل الجوية، انضم الأمير خالد إلى القوات الجوية الملكية السعودية. وبدأت مسيرته المهنية في الطيران على طائرتي (تيكسان6) و(تي-38) في قاعدة كولومبوس الجوية في ميسيسبي.

وبحسب الصحف السعودية، تدرب خالد بن سلمان كطيار مقاتل بما يقرب من 1000 ساعة طيران، أدى خلالها مهام جوية ضد تنظيم داعش كجزء من عمليات التحالف الدولي في سوريا والعراق.

كما شن هجمات جوية في أجواء اليمن كجزء من عملية عاصفة الحزم، ضد محاولات ميليشيا الحوثي الانقلاب على السلطة.

وتدرب الأمير خالد بن سلمان، بشكل مُكثف مع الجيش الأمريكي في الولايات المتحدة وفي السعودية. إلا أن إصابة في ظهره أجبرته على التوقف عن الطيران، فعمل ضابطًا في مكتب وزير الدفاع.

وعُين الشقيق الأصغر لولي العهد السعودي لاحقًا في مكتب وزير الدفاع، ليصبح مستشارًا مدنيًا رفيع المستوى في الوزارة بعد تقاعده.

وفي أواخر عام 2016، انتقل خالد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة للعمل كمستشار في سفارة المملكة لدى واشنطن، ومن ثم تولى منصب السفير السعودي في 2017.