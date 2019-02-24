بالصور..4 حيوانات منقرضة عاوت الظهور مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود المليجي:

ظهرت مؤخرا مجموعة من الحيوانات بعد أن ظن العلماء بأنها انقرضت، وجاء أبرزها ظهور حيوان "الوشق العربي" في دولة الإمارات، بعد اختفائه قرابة 35 عام.

لذلك يستعرض لكم " الخليج 365" مجموعة من الحيوانات كان يعتقد العلماء بأنها انقرضت ولكنها عاوت الظهور مرة أخرى:

1-الوشق العربي

أكدت هيئة البيئة بإمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، تسجيل مشاهدة حيوان الوشق العربي في متنزه جبل حفيت الوطني بمدينة العين .

، ويعد الوشق العربي حيوان متوسط الحجم من فصيلة السنوريات ويمتاز بلونه الرملي وأذنيه السوداويتين الطويلتين، وقد شوهد لآخر مرة في أبوظبي عام 1984 أي ما يقرب من 35 عامًا.

ويعتبر حيوان الوشق من القطط ذات الحجم المتو سط، إذ يتراوح طوله ما بين 65 - 90 سم، في حين يتراوح وزنه بين 11 - 18 كيلوجرام، وهو من الحيوانات المفترسة التي تعتمد على الصيد في غذائها.

ويعتبر الوشق من أنواع القطط البرية، يصنف بأنه حيوان أكلة اللحوم​، وله قدرة عالية على التكيف مع البيئة المحيطة ودرجات الحرارة المختلفة.

2-نحلة "والاس":

عثر فريقا يضم مصور الطبيعة كلاي بولت، على أضخم نحلة في العالم في إحدى الحدائق بإندونيسيا

يصل طولها 2.5 بوصة، أو ما يعادل أصبع الإبهام في يد الإنسان، وتتميز بفك كبير الحجم، ويصل حجمها إلى أربعة أضعاف النحل العادي.

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وقال كلاي بولت، أول من صوّر هذه النحلة: «إنه من المدهش حقاً أن ترى تلك النحلة أو الحشرة العملاقة، كما أطلق عليها، بعد أن كنا متأكدين أنها لم تعد موجودة، لكننا رأينا دليلاً حياً أمامنا في البرية».

وأضاف: "كان جميلاً أن ترى مدى جمال المخلوقات في الطبيعة وتسمع صوتها وترى أجنحتها الكبيرة وهي تطير بجانب رأسي".

وقال بولت: "إن حلمي الآن هو الحفاظ على هذه النحلة في هذا الجزء من إندونيسيا"، وأشار بالفخر إلى السكان المحليين هناك.

3-النمر الأسود:

استطاع مصور الحياة البرية، ويل بورارد لوكاس، رصد نمر أسود في أفريقيا، بعد اختفائه منذ مئة عام.

وكان المصور ويل قد سمع شائعات عن وجود نمر أسود وهي تسمية شاملة لقطة برية كبيرة سوداء أو نمر أسود، جاء من مخيم لايكيبيا البري في كينياوهو موطنه الأصلي.

قال نيكولاس بيلفولد، كبير الباحثين في برنامج للحفاظ على النمور في مقاطعة لايكيبيا، "طالما اعتدنا السماع عن نمور سوداء تعيش في هذه المنطقة، لكن القصص كانت تخلو من صور عالية الجودة تؤكد هذا الوجود".

وأضاف بيلفولد : "هذه الصور هي بالإجماع أول صور مؤكدة على مدى ما يقرب من مئة عام لنمرأسود في أفريقيا، وهذه المنطقة هي المكان الوحيد المعروف الذي يستوطنه النمر الأسود في كل أفريقيا".

4-قرد الترسير

أعتقد العلماء أنه انقرض في عام 1920، ولكنه عاود الظهور مرة أخرى في 2008 وهو نوع من القرود صغيرة الحجم لا يتعدى 56 جراما، ويمتاز بعينين كبيرتين تمكناه من الرؤيا في الليل، وتتواصل هذه الحيوانات فيما بينها عبر الترددات فوق الصوتية.