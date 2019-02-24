تشكيل فريق عمل لمتابعة انهيار مصنع الكوم الأخضر في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم:
قرر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، مساء اليوم السبت، تشكيل فريق عمل برئاسة اللواء السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، لمتابعة حادث انهيار مصنع ألوميتال ومعاينة الموقع على الطبيعة، وإعلان حالة الطوارئ حتى إنقاذ المصابين وتوفير كافة أنواع الرعاية الطبية لهم.
وأسفر الحادث عن حالة وفاة وإصابة اثنين آخرين تم نقلهما إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم، لتلقي العلاج وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.
وشهدت قرية الكوم الأخضر بمركز شبين الكوم، انهيار سقف مصنع ألوميتال فوق رؤوس 4 عمال، وتم الدفع بـ8 سيارات، لإنقاذهم.
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