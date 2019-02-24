قبل انطلاقها غدا.. "صحة الإسكندرية": هؤلاء ممنوعون من التطعيم ضد شلل الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

تنطلق غدًا الأحد، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الإسكندرية لمدة 4 أيام، بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

صرح بذلك الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، وقال إن الحملة تستهدف تطعيم 871 ألف طفل من سن يوم إلى 5 سنوات.

وأضاف أبو سليمان في تصريح صحفي، أنه سيتم الدفع بعدد 2164 فريقًا منهم 874 فرقة ثابتة متواجدون في مكاتب الصحة ووحدات ومراكز الرعاية الأساسية والمساجد والكنائس، بالإضافة إلى 1290 فريقًا متحركًا للمرور على المنازل، وأيضًا فرق لتطعيم الأطفال بالحضانات.

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وأوضح أنه لا يوجد موانع عن التطعيم، ماعدا الأطفال المصابين باللوكيميا وأمراض السرطان الأخرى، أو المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة أو الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

وأكد أن التطعيمات الإجبارية الأخرى لاعلاقة لها بمواعيد التطعيم في الحملة القومية التي تستمر من 24 إلى 27 فبراير الجاري، مبينًا أن التطعيمات ستشمل حتى الأطفال الذين تلقوا جرعات إجبارية قبل انطلاق الحملة بيوم واحد.

وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بعدم مسح العلامات التي ستضعها الفرق المتحركة على المنازل وذلك لمساعدة فرق الإشراف للتأكد من تطعيم جميع الأطفال.

ولفت أبو سليمان إلى أنه سيتم الدفع بعدد 260 سيارة لنقل الفرق المتحركة يتابعهم 541 مشرفًا، بجانب 137 مشرف إدارة للمتابعة العامة و26 آخرين للإشراف المركزي التابع للمديرية يقوم بالإشراف على جميع العاملين بالحملة.