بالصور- "الآثار" تهدي مدارس أبوسمبل 100 نسخة مجانية من الكتب التراثية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

وجه الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بإهداء 100 نسخة من إصدارات كتب مطابع وزارة الآثار بمعرض "تراثك في كتاب"، إلى مدرستي السلام الابتدائية والإعدادية بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، لتوزيعها على الطلاب بالمجان.

وقال الأثرى أحمد مسعود، مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة بأبوسمبل، إن توجيهات وزير الآثار جاءت على هامش زيارته الأخيرة للمعرض المقام بمنطقة آثار أبوسمبل خلال الفترة من 10 إلى 28 فبراير 2019، ويضم سلسلة ثقافية وأثرية لكتب التاريخ والحضارة المصرية القديمة، وكتب العمارة الإسلامية ودراسات بحثية منشورة في مجال الترميم، بالإضافة إلى كتب معدة لتعليم الأطفال.

وأشار "مسعود" إلى أن قرار الوزير جاء بهدف زيادة الثقافة والوعي الأثري لدى الأطفال في مراحل التعليم المختلفة، بجانب تعريف الطلاب والطالبات بالمدارس تاريخ وحضارة الأجداد القدماء، موضحًا أن الدكتور خالد العناني أشاد بمعرض الكتاب من الناحية التنظيمية والثقافية وفكرة التنفيذ، مؤكدًا دعمه الكامل للمعرض، والذي حقق مبيعات وصلت لنحو 3 آلاف نسخة حتى اليوم.

وأوضح مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة، بأن الوزير قرر تزويد المعرض بمجموعات من الكتب التى نفذت خلال الأيام الأولى للافتتاح، وخاصة النسخ المتعلقة بكتب تاريخ النوبة، ومنها: "آثار النوبة" و"تاريخ النوبة" و"أسرار معابد النوبة" و"النوبة عبر العصور" و"معالم وتاريخ حضارة بلاد النوبة"، بجانب الكتب المتعلقة بالحضارة والتاريخ والعمارة، وأيضاً المتعلقة بالمرأة فى مصر القديمة، وكتب الجريمة والعقاب فى مصر القديمة.