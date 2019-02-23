اليونيسيف: 3536 مهاجرا قاصرا وصلوا إلى إيطاليا بحرا خلال 2018

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم السبت، إن 3 آلاف و 536 مهاجرا قاصرين غير مرفوقين بذويهم، وصلوا إلى إيطاليا عام 2018 عن طريق البحر.
و أضافت المنظمة الأممية، في تقرير لها، أن “عدد المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم في إيطاليا، يبلغ 10 آلاف و787 “، ليسجل بذلك انخفاضا ملحوظا مقارنة بالـ18 ألف قاصر خلال نهاية 2017″، مبينة أن “ذلك يرجع إلى انخفاض عدد الوافدين”.
و بخصوص الأطفال القاصرين غير المصحوبين الذين فقدت آثارهم في إيطاليا، فهم يبلغون 5229 طفلا”.
كما “تغيرت جنسيات هؤلاء المهاجرين الذين قدموا من بلدان غرب افريقيا.
و ذكر التقرير أن منظمة اليونيسيف نجحت في “الوصول عام 2018 إلى حوالي 7000 مهاجر ولاجئ”، حيث “استفاد 2191 من تحسن خدمات وظروف الاستقبال، بينما “استفاد 243 من نظام الحماية.
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