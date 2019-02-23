الأمير هاري وزوجته ميغان يصلان المغرب

حل، مساء اليوم السبت بالمطار الدولي محمد الخامس بالدار البيضاء، الثنائي الملكي البريطاني الأمير هاري وعقيلته ميغان ماركل في زيارة للمملكة تستغرق ثلاثة ايام.

ولدى وصولهما، وجد دوق ودوقة ساسكس في استقبالهما والي جهة الدار البيضاء- سطات عامل عمالة الدار البيضاء، سعيد احميدوش وسفير المملكة المتحدة بالمغرب طوماس رايلي.

وبعد استعراض الأمير هاري وعقيلته تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت لهما التحية، تقدم للسلام عليهما عامل إقليم النواصر عبد الله الشاطر، ورئيسي المجلس الإقليمي وجماعة النواصر .

وحسب مصدر دبلوماسي بريطاني بالرباط، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المغربية البريطانية، ودعم النهوض بالتربية والمساواة بين الجنسين بالمغرب من خلال القيام بزيارات لعدد من المؤسسات التعليمية وتنظيم لقاءات مع الشباب.

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وذكرت سفارة بريطانيا، في بلاغ سابق لها عن برنامج الزيارة، أن دوق ودوقة ساسكس سيقومان، يوم غد الأحد، بزيارة مؤسسات تابعة لجمعية (التربية للجميع) بمنطقة مراكش، إذ من المرتقب أن يتم تكريم مؤسس المنظمة مايكل ماك هوغو.

وفي اليوم نفسه، سيحضر الأمير هاري وعقيلته حفل استقبال بمقر إقامة السفير البريطاني بالرباط، حيث سيلتقيان مجموعة من المقاولين الشباب ونساء مؤثرات من المجتمع المدني المغربي ورياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما سيقوم الأمير هاري وزوجته بزيارة إلى فيلا السفراء بالرباط، سيكونان خلالها على موعد مع عرض في الطبخ المغربي التقليدي، قبل توجههما إلى الحدائق الأندلسية بالأوداية للاطلاع على المبادرات الرامية إلى النهوض بالشباب المغربي.