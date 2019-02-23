الفيفا تسحب تنظيم كأس العالم من البيرو

سحب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من البيرو تنظيم بطولة كأس العالم لأقل من 17 سنة، التي كانت مقررة بالبلد الجنوب أمريكي خلال الفترة الممتدة ما بين 05 و 27 أكتوبر المقبل، بحسب ما أعلنه الاتحاد البيروفي لكرة القدم في بيان له .

وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء البيروفية الرسمية “أندينا” أنه “على الرغم من الجهود الكبيرة” التي تم بذلها “لم يكن من الممكن تحقيق جميع المتطلبات التي تفرضها الفيفا”.

وأشار البيان إلى أن الفيفا أشادت بالجهود التي تم القيام بها بهذا الشأن من قبل الاتحاد البيروفي لكرة القدم، واللجنة المنظمة المحلية والحكومة البيروفية، داعية إلى الاستمرار في مخطط البنى التحتية لتلبية شروط ترشيح جديد في المستقبل.

وتعهدت الهيئات المسؤولة عن الرياضة بالبيرو باستضافة إحدى البطولات الدولية في سنة 2021، التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لاستقلال البلاد.

وكانت البيرو قد نظمت نسخة 2005 من بطولة كأس العالم لأقل من 17 سنة، وفازت بها المكسيك.