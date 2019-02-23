لتقليل ضحايا حرب الطرق.. دورة تكوينية بأكادير لتحيين معارف مدربي السياقة -فيديو

فيديو: عبد الله آيت شريف

شهد ملتقى السلامة الطرقية الذي انطلق، صباح اليوم الأحد، بأكادير مشاركة العشرات من مدربي السياقة من مخلف أقاليم جهة سوس ماسة، بهدف تكوين هذه الفئة وتحيين معارفها وكذا المعطيات المرتبطة بمجال السلامة الطرقية.

كما يهدف اللقاء إلى حث المدربين على الإهتمام بشكل أكبر بهذا المجال، والإسهام في جهود خفض ضحايا الطرق التي تودي بحياة الآلاف سنويا، وفق ما أكده أيوب العذراوي، رئيس مصلحة العلاقة مع المهنييين باللجنة الوطنية للسلامة الطرقية.

كما أشار المتحدث إلى أن اللجنة الوطنية تعمل على تطوير معدات لوجيستيكية رقمية، وبرنامج معلوماتي سيمكن من تسهيل مهمة المدربين في شرح مبادئ السلامة الطرقية، سواء تعلق الأمر بالسرعة أو حزام السلامة أو مسافة التوقف وغيرها.

ويتوخى منظمو هذه الدورة التكوينية تعزيز التمكسبات التي راكمتها مؤسسات تعليم السياقة في مجال التربية على السلامة الطرقية، والاستجابة للحاجيات التي عبرت عنها هذه المؤسسات في هذا المجال، مع حث المدربين على التركيز على الأبعاد المرتبطة بالسلامة الطرقية عند استعراض المقتضيات القانونية والتقنية خلال الدروس النظرية والتطبيقية.

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كما تهدف الدورة إلى التركيز على العنصر البشري في مجال السلامة الطرقية، والسبل الكفيلة من أجل الرفع من مستوى الوعي، والمسؤولية لدى المرشحين لنيل رخصة السياقة.

وهم العرض الإحصائيات الخاصة بحوادث السير، والإطار المؤسساتي للسلامة الطرقية، والمؤشرات، والاختلالات السلوكية في مجال السلامة الطرقية، ومستجدات قطاع تعليم السياقة، وذلك بشراكة مع الوقاية المدنية، ومديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بوازرة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والمركز الوطني لإجراء التجارب والمصادقة، والجمعية المغربية للأطباء المرخصين للإدلاء بشهادة القدرة على السياقة، والتمثيليات المهنية لقطاع تعليم السياقة.

جدير بالذكر أن الملتقى قد نظم ضمن فعاليات القافلة المتنقلة للسلامة الطرقية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في إطار تخليد اليوم الوطني الذي يصادف 18 فبراير.