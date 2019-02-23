السعودية: ترقية خالد بن سلمان واختيار ريما بنت بندر سفيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عين ملك السعوديّة، سلمان بن عبد العزيز، مساء، السبت، السفير السعودي لدى واشنطن، ابنه خالد، نائبًا لوزير الدفاع، محمد بن سلمان، الذي يشغل، أيضًا، منصب وليّ العهد، فيما اختار ريما بنت بندر سفيرة في واشنطن ووزيرةً.

خالد بن سلمان... من مشتبه باستدراج خاشقحي إلى نائب لوزير الدفاع

ولا ينصّ القرار على اختيار خالد نائبًا لبن سلمان في ولاية العهد، أي وليًا لوليّ العهد، بل يقصر عمله في وزارة الدفاع، غير أنّ القرار يعتبر تدرجًا في الطريق لولاية العهد.

وقالت وسائل إعلام أجنبيّة، العام الماضي، أن الملك سلمان سيتنحى عن العرش لصالح ابنه محمّد، على أن يعيّن خالد وليًا للعهد، غير أن الغضب الدولي الذي أثارته جريمة اغتيال الصحافي البارز، جمال خاشقجي، الوحشية في القنصلية السعوديّة في إسطنبول، في الثاني من كانون الأول/ أكتوبر الماضي، حالت دون ذلك.

وذكرت صحف أجنبيّة أن خالد تحدّث إلى خاشقجي قبل اغتياله، وطمأنه بضرورة مراجعة القنصليّة، حيث تم اغتياله وتقطيع أوصاله وإذابتها، قبل أن يتم استدعاؤه من واشنطن إلى الرّياض بعد أيامٍ من الجريمة، ولم يعد إلى هناك بشكل دائم إلى هذا الحين.

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وخالد بن سلمان من مواليد العام 1988، ودرس علوم الطيران في كليّة الملك فيصل الجويّة، وتروّج وسائل إعلام سعوديّة إلى أنه قائد لطائرات عسكرية من طراز إف 15 إس، وإنه شارك في قتال تنظيم الدولة الإسلاميّة (داعش)، لكن معارضين يشككون في هذه الرواية، ويقولون إنه قضى حياته في الولايات المتحدة الأميركيّة.

ريما بنت بندر أول وزيرة في تاريخ السعوديّة

كما عيّن الملك السعودي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرةً في واشنطن بمرتبة وزير، بدلًا من خالد، وهي ابنة السفير السعودي الأطول مدّة والأقوى في واشنطن، بندر بن سلطان، في حين أن جدّها لوالدتها الملك فيصل، وجدّها لوالدها ولي العهد الراحل، سلطان بن عبد العزيز.

وتعتبر ريما أول وزيرة في السعوديّة، حتى لو أنها لا تشغل وزارة مستقلّة.

بنت بندر من مواليد العام 1975، وحصلت على البكالوريوس في دراسات المتاحف، قبل أن تعمل عضوًا في المجلس الاستشاري العالمي لشركة "أوبر" الشهيرة.