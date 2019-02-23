الهند: وفاة 93 شخصا و200 مصاب جراء تناول خمور ملوثة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 93 شخصا على الأقل ونقل 200 آخرون إلى المستشفيات بعد تناولهم خمورا ملوثة في حادثين منفصلين بشمال شرق الهند.

وقالت المسؤولة الحكومية، جولي سونوال، اليوم السبت، إن الضحايا كانوا في الغالب من عمال مزارع الشاي في مقاطعتي غولغات وجورهات بولاية آسام، التي تعتبر أكبر ولاية منتجة للشاي في الهند، حيث تنتج أكثر من 1000 مزرعة ما يتجاوز 50 في المائة من محصول الشاي الهندي.

وأوضحت أن العمال شربوا الخمور الملوثة بالكحول الميثيلي، وهو مادة كيميائية تهاجم الجهاز العصبي المركزي وبدأوا في فقدان الوعي.

وقال المسؤول الأمني في ولاية آسام، آشوتوش أغنيهوتري، إنه تم نقل المصابين الى مستشفيات قريبة وارتفع عدد القتلى الى 93 بحلول اليوم السبت.

من جانبه، قال وزير الصحة في ولاية آسام هيمانتا بيسوا شارما، إن نحو مائتي شخص أصيبوا بعد شرب الخمر السام يخضعون للعلاج حاليا في المستشفيات، بعضهم في حالة حرجة.

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وأفاد مناب غوهاين، وهو طبيب في مستشفى كلية جورهات الطبي، إن 34 مريضا لفظوا أنفاسهم الأخيرة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتم القبض على مالك وحدة صنع مشروبات محلية وثمانية آخرين، وفقا لتصريحات مسؤول الشرطة موكيش أغاروال للأسوشيتد برس. وأضاف أن الشرطة تلاحق أشخاصا آخرين يعتقد أنهم على صلة بالواقعة كجزء من تحقيق مستمر.

في هذا السياق، قال مسؤول الشرطة "لن نغض الطرف عن أي شخص متورط في تصنيع وتوزيع خمور ملوثة".

وتعتبر حالات الوفاة بسبب الكحوليات المصنوعة بطريقة غير مشروعة شائعة في الهند لأن الفقراء لا يستطيعون تحمل تكاليف العلامات التجارية المرخصة، إذ أن الخمور غير المشروعة رخيصة وغالبا ما تضاف لها مواد سامة لزيادة قوتها.