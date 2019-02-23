الرامة: مصرع شاب في حادث طرق بين حافلة وسيارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب رايق عطور (20 عامًا) مصرعه، جراء حادث طرق، وقع مساء السبت، في قرية الرامة.
وقالت مصادر طبية إن الشاب أصيب جراء اصطدام سيارته بحافلة عند مدخل القرية، ما أدى إلى وفاته من فوره.
وقال أحد أفراد طاقم الإسعاف "عندما وصلنا مكان الحادث، رأينا سيارة خصوصيّة مهروسة من الأمام. بينما كان السائق فاقدًا للوعي وقلبه لا ينبض... أخرجناه من السّيارة، وأسعفناه قبل أن ننقله إلى المشفى مع إجراء عمليات إحياء له".
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