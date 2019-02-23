عملية نوعية للجيش السوري على تجمعات الإرهابيين بحماة

دمشق ـ الخليج 365: نفذت وحدة من الجيش السوري امس عملية نوعية على تجمعات وتحركات المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي وذلك ردا على خروقاتها المتواصلة اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب. وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” أن وحدة من الجيش وجهت صباح امس رمايات نارية مركزة على تحرك لمجموعات إرهابية أغلبها تابع لتنظيم “جبهة النصرة” في أطراف قرية معركبة بالريف الشمالي. وأشارت “سانا” إلى أن الرمايات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير آليتين لهم إضافة إلى كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم. وردت وحدات الجيش أمس الاول بضربات مكثفة ومركزة على خروقات التنظيمات الإرهابية اتفاق منطقة خفض التصعيد ودكت عدة مقرات وأوكار لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة موقعة في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد بالريف الجنوبي الشرقي لمدينة إدلب والشمالي الغربي لحماة.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا صدرت، أمس أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، في حين رصد الجانب التركي 28 خرقا.

الى ذلك، أعلن مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا، أن حوالي 100 لاجئ قد عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن خلال الــ24 ساعة الأخيرة. وقال المركز في بيان له بهذا الشأن: “خلال اليوم الفائت “الجمعة” عاد 962 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من الدول الأجنبية، من بينهم 125شخصا (38 مرأة و64 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 837 شخصا (251امرأة 427 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب”. من جانب آخر أفاد المركز أن 166 نازحا عادوا خلال الـــ24 ساعة الماضية إلى مناطقهم داخل سوريا. وأضاف البيان، بأن الوحدات الهندسية التابعة للقوات المسلحة السورية قامت خلال 24 ساعة الماضية بإزالة الألغام من 2.3 هكتارات من الأراضي واكتشاف 23 عبوة ناسفة وتدميرها.