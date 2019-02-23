بناءً على التكليف السامي أسعد بن طارق يصل شرم الشيخ لترؤس وفد السلطنة بالقمة العربية الأوروبية

شرم الشيخ ـ العمانية : بناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وصل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان مساء أمس إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لترؤس وفد السلطنة المشارك في القمة العربية الأوروبية الأولى المزمع عقدها في مدينة شرم الشيخ يومي الـ 24 و 25 من الشهر الجاري.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له لدى وصولهم مطار شرم الشيخ الدولي معالي هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بجمهورية مصر العربية، وسعادة السفير الدكتور علي بن أحمد العيسائي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من أعضاء سفارة السلطنة في جمهورية مصر العربية.

ويرافق سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وفد رسمي يضم كلا من: معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية ومعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ومعالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية وسعادة السفير الدكتور علي بن أحمد العيسائي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وسعادة خليفة بن حمد البادي المستشار بمكتب سموه وسعادة سيف بن أحمد الصوافي المستشار بمكتب سموه وعدد من المسؤولين.

وفي وقت سابق، غـادر البلاد ظهر أمس صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية لترؤس وفد السلطنة المشارك في القمة العربية الأوروبية، حيث كان في وداع سموه والوفد المرافق له لدى مغادرتهم البلاد: معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط ، معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، سعادة السفير محمد أحمد فهمي غنيم سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى السلطنة،وسعادة سيف بن محمد العبري أمين عام مكتب سموه.