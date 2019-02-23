الرئيس السوداني يعلن (الطوارئ) ويشكل حكومة تصريف أعمال

الخرطوم ـ وكالات: أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، حالة الطوارئ لمدة عام مساء أمس الاول، ودعا البرلمان إلى تأجيل تعديلات دستورية كانت ستمكنه من السعي لفترة رئاسة جديدة في انتخابات الرئاسة عام 2020.

وأعلن البشير أيضا في كلمة تلفزيونية حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات كما أعلن في بيان لاحق تشكيل حكومة تصريف أعمال. وتضم حكومة تصريف الأعمال مسؤولا كبيرا من كل وزارة ولكن البشير أبقى وزراء الدفاع والخارجية والعدل في مناصبهم. كما أصدر الرئيس السوداني مرسوما جمهوريا آخر بتكليف كلا من فضل عبدالله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية وحامد محمد النور ممتاز وزيرا لديوان الحكم الاتحادي وأحمد سعد عمر وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء. وكلف البشير فريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزيرا للدفاع والدرديري محمد أحمد وزيرا للخارجية ومولانا محمد أحمد سالم وزيرا للعدل. وسمت المراسيم الجمهورية كل من الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين واليا لولاية الخرطوم والفريق أول ركن علي محمد سالم لولاية الجزيرة واللواء ركن (م) الطيب المصباح ولاية نهر النيل والفريق ركن محمد علي قرينات ولاية كسلا واللواء ركن المرضي صديق المرضي لشمال كردفان واللواء ركن مصطفى محمد نور للبحر الأحمر والفريق ركن أحمد خميس بخيت ولاية النيل الأبيض واللواء مهندس فني ركن عيسى عبد الله إدريس لولاية سنار والفريق أول ركن يحي محمد خير ولاية النيل الأزرق.

كما قضت المراسيم الجمهورية السودانية بتسمية الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد واليا للولاية الشمالية واللواء ركن (م) النعيم خطر مرسال لولاية شمال دارفور والفريق ركن أحمد علي أبو شنب لولاية جنوب دارفور والفريق ركن محمد منتي عنجر لولاية جنوب كردفان واللواء ركن خالد نور الدائم لولاية وسط دارفور والفريق أمن دخر الزمان عمر محمد لولاية غرب كردفان والعميد أمن مبارك محمد شمت لولاية القضارف واللواء ركن مهلب حسن أحمد لولاية غرب دارفور واللواء ركن سليمان مختار حاج المكي لولاية شرق دارفور.

ودعا البشير إلى النظر إلى دور القوات المسلحة في المشهد الوطني كضامنة للاستقرار، وبما يصون أمن السودان ويجنبها مصائر شعوب ليست بعيدة عنا. وناشد الشباب والشيوخ، والنساء، وكافة قطاعات الشعب فى الداخل والخارج إلى التعاون والتضافر والتوحد لبناء الخليج 365. وقال البشير لابديل عن الحوار، إلا الحوار بعيدا عن لغة الأقصاء، مؤكدا أنه لا يوجد هناك منتصر ولا مهزوم في قضية الخليج 365. وأوضح البشير قائلا : لقد سلكنا كل طرق إحلال السلام في السودان. وأضاف البشير خلال كلمته أنه سيستمر رئيسا للسودان د لكنه “سيقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الموالين والمعارضين”. وتعهد بإجراء “تدابير اقتصادية عاجلة”، مشددا أن “الاستقرار السياسي هو المدخل للاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي” وأوضح أنه عمل طوال المسيرة على تنقية الحياة السياسية وتوسيع مساحة الحريات. وانتقد البشير ما أسماه “محاولة استغلال الاحتجاجات من قبل البعض” باعتبارها تصرفات ” غير مقبولة”، لكونها خرجت بمطالب مشروعة في بدايتها. وتعهد البشير بإجراء “تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات”، داعيا المحتجين للجلوس على طاولة الحوار لتجنيب السودان “المصائب. كما حث “قوى المعارضة التي لا تزال خارج الوفاق الوطني على الانخراط في الحوار” ، مطالبا حملة السلاح “بالتخلي عن العنف، والانخراط في العملية السياسية”. وأوضح أن “الاختيارات الصفرية والعدمية لن تحل أزمة السودان”، مشيرا إلى “أهمية الحوار من منطق لا غالب ولا مغلوب”. وشدد البشير على أن “نظام الحكم اللامركزي هو الأفضل لقيادة بلاد متنوعة ومتعددة مثل السودان، مشيرا إلى أنه “لم يترك بابا للسلام والاستقرار إلا طرقه”. وقال إن السودان “يجتاز مرحلة صعبة ودقيقة من تاريخه الوطني”، مؤكدا أن “البلاد ستخرج أقوى من هذه الأزمة، وستكون أكثر إصرارا على البناء”.

يذكر أن إعلان حالة الطوارئ يترتب عليه رفع نسبة التأهب والاستعداد في القوات بنسبة 100%, فضلا عن تجميد بعض أو جل المواد المنصوص عليها في وثيقة الحقوق بالدستور الانتقالي باستثناء الحق في الحياة والمحاكمة العادلة. كما يعني إعلان حالة الطوارئ تعطيل الحريات السياسية, وفتح الباب أمام تجميد نشاط الاحزاب السياسية ومنع مظاهر التجمع والتجمهر, ومحاكمة المخالفين بموجب قانون الطوارئ. كما يمنح قانون الطوارئ الحق للأجهزة الامنية في الاعتقال دون أية مسوغات قانونية اخرى.

واندلعت المظاهرات المناهضة للحكومة في 19 ديسمبر بسبب زيادات الأسعار ونقص السيولة النقدية ولكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ضد حكم البشير. وقبل أسبوعين من اندلاع الاحتجاجات، دعمت أغلبية من نواب البرلمان تعديلات دستورية مقترحة تسمح للبشير بالسعي إلى ولاية جديدة.