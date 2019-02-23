انت الان تتابع فيتنام: زعيم كوريا الشمالية يصل برا أو جوا خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية، اليوم السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سيقوم بزيارة رسمية للبلاد خلال أيام. ويستعد البلد الآسيوي لاستضافة قمة كيم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع في العاصمة هانوي. وأضافت الخارجية الفيتنامية، في بيان للوزارة، أن كيم سيزور فيتنام تلبية لدعوة من نجوين بو ترونج رئيس البلاد والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم. ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن فيتنام ستحظر المرور على طريق من المتوقع أن يسلكه كيم ليصل إلى هانوي قادما من محطة للقطارات على الحدود الصينية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطّلع، أن فيتنام تعد أيضا خطة لاستقبال كيم في حال وصوله جوا إليها. وستعقد قمة ترامب وكيم يومي 27 و28 فبراير وتأتي عقب الاجتماع التاريخي للزعيمين في سنغافورة في يونيو . وحسب "رويترز"، لم تؤكد بعد وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية زيارة كيم لفيتنام ولا قمته مع ترامب. الأسبوع
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطّلع، أن فيتنام تعد أيضا خطة لاستقبال كيم في حال وصوله جوا إليها.
وستعقد قمة ترامب وكيم يومي 27 و28 فبراير وتأتي عقب الاجتماع التاريخي للزعيمين في سنغافورة في يونيو .
وحسب "رويترز"، لم تؤكد بعد وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية زيارة كيم لفيتنام ولا قمته مع ترامب.
الأسبوع الماضي، وصل مسؤولون كوريون شماليون وأمريكيون إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، ضمن الاستعدادات للقمة المقبلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون. (تفاصيل)
وقالت شرطة هانوي: إنها "نشرت 96 مجموعة دورية للتصدي للجريمة، كما تم إخضاع معالم المدينة لمراقبة الشرطة على مدار الساعة".
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