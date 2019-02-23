الان تتابع أردوغان: أي منطقة آمنة على الحدود مع سوريا يجب أن تكون تحت سيطرتنا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع شبكة “سي إن إن ترك” يوم السبت، إن أي منطقة آمنة ستقام على حدود بلاده لا بد أن تكون تحت سيطرة أنقرة.

Advertisements

وأضاف الرئيس التركي خلال مقابلة تلفزيونية، أنه أجرى مباحثات هاتفية إيجابية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الشأن السوري، مؤكدا أن العلاقات مع ترامب بشأن سوريا جيدة وأن هذا يسهل حل الكثير من المشاكل.

وتابع قائلا إنه تلقى دعوة من ترامب لزيارة واشنطن، كما أنه وجه دعوة مماثلة للرئيس الأمريكي لزيارة تركيا.

وجاءت تصريحات أردوغان بعد إعلان مسؤول بالإدارة الأمريكية يوم الجمعة أن واشنطن ستبقي على نحو 400 فرد من قواتها في سوريا، في تراجع من جانب الرئيس دونالد ترامب قد يمهد الطريق أمام حلفاء الولايات المتحدة للإبقاء على قوات هناك.