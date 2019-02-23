خمور مغشوشة تقتل 93 شخصاً في ولاية هندية

كشفت مصادر رسمية في الهند أن 93 شخصا توفوا وأدخل 200 على الأقل إلى المستشفى في شمال شرق الهند جراء تناولهم لخمور مغشوشة.

وقال ديرين هازاريكا المسؤول في إقليم غولاغات في ولاية آسام ، يوم السبت 23/2، إن "عدد الوفيات في المنطقة ارتفع إلى 58، في حين يلقى 75 شخصا العلاج في المستشفى"، وفقاً لوكالة فرانس برس.

كما أوضح مسؤول آخر في إقليم جورهات المجاور أن 35 شخصا توفوا بعد استهلاكهم "كحولا مغشوشة"، ويعمل الضحايا وبينهم الكثير من النساء في مزارع شاي في المنطقة.

وأوضح الطبيب راتول بوردولوي المدير المساعد لدائرة الصحة في غولاغات "وصل الأشخاص إلى المستشفى وهم يعانون من تقيؤ شديد وألم حاد في الصدر وصعوبة في التنفس".

ولا تستبعد السلطات أن ترتفع حصيلة الوفيات في المنطقتين، إذ أوضح عدد من المسؤولين أن ضحايا كثيرين في المستشفيات يعانون من وضع حرج، وأفادت معلومات صحافية نقلا عن مصادر لم يكشف عن هويتها بأن حالات الوفاة تخطّت المئة.

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وأتت هذه الوفيات بعد أقل من أسبوعين على وفاة نحو مئة شخص بسبب خمور مغشوشة في ولايتي اوتار برادش واوتاراخند في شمال البلاد.

وقالت شرطة الولاية إنها أوقفت رجلا يبيع هذه الخمور فيما علقت السلطات مسؤولين في قسم الجمارك لتقصيرهما في اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة بشأن بيع الخمور.

ويلقى مئات الهنود حتفهم كلّ سنة إثر استهلاك خمور مغشوشة رخيصة الكلفة يضاف إليها الميثانول في أغلب الأحيان، وهو من الكحول العالية السمّية.

ويحذر مراقبون من رضوخ الشرعية لأي ضغوط دولية تؤدي لبقاء الحوثي في الحديدة ما ينذر بتجدد الحرب.