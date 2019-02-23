شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 جنود من قوات حفظ السلام في مالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باماكو) قتل مسلحون مجهولون ثلاثة جنود من غينيا، ضمن بعثة حفظ السلام الدولية بجنوب مالي، في هجوم وصفته البعثة بأنه بدأ كحادث سطو، وذلك في منطقة بعيدة عن الشمال الذي يتعرض فيه الجنود لهجمات يشنها متمردون.

قتل مسلحون مجهولون ثلاثة جنود من غينيا، ضمن بعثة حفظ السلام الدولية بجنوب مالي، في هجوم وصفته البعثة بأنه بدأ كحادث سطو، وذلك في منطقة بعيدة عن الشمال الذي يتعرض فيه الجنود لهجمات يشنها متمردون.

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