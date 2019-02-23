شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء بريطانيون يدعون لتأجيل بريكست والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)دعا ثلاثة وزراء بريطانيين اليوم (السبت)، إلى تأجيل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» في حال لم تتمكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي من إقناع البرلمان بان يدعم الإسبوع المقبل الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانسحاب من التكتل.
وكتب وزير الأعمال البريطاني غريغ كلارك، ووزيرة العمل والمعاشات التقاعدية آمبر راد، ووزير العدل ديفيد غوك، مقالاً أعربوا فيه عن رفضهم للخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس دون اتفاق.
وتعمل ماي جاهدة في الوقت الحالي لإدخال تعديلات على نص اتفاق بريكست الذي أبرمته مع التكتل في نوفمبر، على أمل كسب دعم النواب الذين رفضت أغلبيتهم الساحقة الاتفاق الشهر الماضي.
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