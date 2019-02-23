شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا: قطع العلاقات مع كولومبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بوجوتا)

أظهر تسجيل فيديو لكاميرا أمنية أرسله مصدر بالحكومة الكولومبية اليوم (السبت)، أن الجيش الفنزويلي استخدام الغاز المسيل للدموع ضد متطوعين يفرغون حمولة مساعدات على جسر فرانسيسكو دي باولا على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا.

وقال المصدر إن الجنود الفنزويليين أطلقوا أيضاً الرصاص المطاطي، لكن لم يتسن حتى الآن التحقق من ذلك.

من جهته أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم، قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده و كولومبيا.