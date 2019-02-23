المخدرات تغزو إيران.. و100 شخص يضافون لعدد المدمنين يوميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - زاهدان

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إيران في وقت سابق أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أنه ما بين 70 إلى 100 شخص يوميا يضافون لعدد مدمني المخدرات في البلاد، الذين وصل عددهم حسب إحصاءات غير رسمية إلى أكثر من 6 ملايين نسمة، يموت منهم العشرات يوميا بسبب الإسراف في الإدمان أو الأمراض الناتجة عن التعاطي المفرط للمخدرات.

ونقلت وكالة «ايلنا» العمالية الإيرانية عن مدير شؤون الأزمات الاجتماعية بوزارة العمل الإيرانية، روزبه كردوني، القول إنه وفقا لإحصائية العام الحالي التي أصدرتها لجنة مكافحة مخدرات، هناك حوالي مليون مدمن للمخدرات في البلاد، في حين تقدر الإحصائيات عدد المدمنين في إيران بأكثر من 6 ملايين شخص، حسب تقرير لصحيفة «فاينشال تايمز» البريطانية في مايو 2015.

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وكان رئيس مجموعة العمل حول خفض نسبة الإدمان التابعة لمجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، سعيد صفاتيان، قال»إن عدد المدمنين الذين ينامون في الشوارع ارتفع من 120 ألفا إلى 150 ألف شخص»، حيث وصل عدد مدمني الشوارع إلى 15 ألف شخص، وهذا يعني أن عدد هؤلاء المدمنين الذين لا مأوى لهم تضاعف بنسبة 8 إلى 10 أضعاف خلال العقد الأخير.

في المقابل، أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران أمس، عن ضبط طن و626 كجم من المخدرات في المنطقة الحدودية لمدينة «سيب وسوران» التابعة للمحافظة بعد اشتباكات مسلحة مع المهربين.

وأوضح أن شرطة مكافحة تهريب المخدرات في مدينة سراوان تمكنت من رصد عصابة مسلحة، لتهريب المخدرات كانت بصدد نقل شحنة كبيرة من المخدرات من المناطق الحدودية إلى وسط البلاد، وأضاف أن قوى الأمن اعتقلت في الاشتباك مع هذه العصابة مهربين اثنين وضبطت 938 كجم، و35 جراما من الأفيون و229 كجم، و350 جراما من الهيرويين و459 كجم من الحشيش وكمية من الأسلحة.