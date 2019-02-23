السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر تجمع المئات في العاصمة الجزائرية بساحة الأمير عبدالقادر، احتجاجا على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة. Advertisements وجاءت المظاهرة استجابة لدعوة من الناشط السياسي المعارض رشيد نكاز الذي أبدى رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل المقبل. ورفع المتجمهرون شعارات رافضة لبوتفليقة، مطالبين بتسليم المشعل للشباب، وردد المحتشدون شعارات «ارحل»، و»لا للعهدة الخامسة» وغيرها. وأعلنت الشرطة الجزائرية عن اعتقال 41 شخصا خلال المظاهرات بدعوى»الإخلال بالنظام العام، والاعتداء على القوة العامة، وتحطيم الممتلكات».



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كانت هذه تفاصيل خبر المئات يتظاهرون رفضا لترشح بوتفليقة بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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