مركز الملك سلمان يرسم الابتسامة على وجوه أطفال اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تكثيف العمل في مشروعه النوعي بإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية في ميادين القتال، الذي حقق نجاحا لافتا وحظي بإشادات دولية منذ انطلاقه في 2017م، ليرسم البسمة على وجوه الأطفال اليمنيين بعد إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية التي سلبها منهم تجار البارود.

ويقدم مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع دورات تأهيلية نفسية واجتماعية، ومدرسية، وثقافية، وفنية، وترفيهية في مركز التأهيل بمحافظة مأرب للأطفال المجندين والمتأثرين من تبعاته، وإلحاقهم بالمدارس.

ويعمل على تقديم دورات توعوية لأولياء أمور الأطفال المجندين يتم عبرها توعيتهم بمخاطر التجنيد وكيفية حماية أطفالهم والمسؤولية القانونية التي تقع عليهم، والوقاية من العنف والإصابات والإعاقة في النزاع المسلح، وكذلك يقوم المشروع بعملية المتابعة والتقييم من قبل أخصائيين اجتماعيين، ويستهدف محافظات مأرب، والجوف، وصنعاء، وذمار، وعمران، وغيرها، استفاد منه حتى الآن 400 مستفيد مباشر من الأطفال و9,600 غير مباشر من أولياء الأمور.