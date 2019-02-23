ترمب يقيم في ماريوت.. وزعيم كوريا الشمالية وصل للقمة بالقطار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قبل ثلاثة أيام فقط على اجتماع القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون المقررة الثلاثاء المقبل، تم تحديد الفنادق التي سيقيم فيها قادة البلدين، في العاصمة الفيتنامية هانوي.

ويعد فندق «ماريوت» المرشح الأول لإقامة الرئيس الأمريكي، بينما سيقيم الزعيم الكوري الشمالي على الأرجح في فندق «ميليا»، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس.

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وأعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية، المناطق القريبة من فندقي «ماريوت» و»ميليا»، ومنطقة بحيرة «هوان كيم»، كمناطق أمنية، كما حظرت استخدام المباني الشاهقة خلال فترة القمة. وقال مسؤول من الوزارة إن مفاوضين من كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد عقدوا المحادثات الأخيرة حول البروتوكول الدبلوماسي حتى مساء أمس الأول، كما قررت فيتنام أيضا فتح مركز إعلامي دولي للقمة، حيث سيتسع قصر الصداقة الثقافي لاستضافة ما يصل إلى 3000 من المراسلين والصحفيين.

وكان كيم جونج أون غادر بلاده متوجها إلى العاصمة الفيتنامية، هانوي بالقطار، ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن مصدر لم يتم الكشف عنه قوله إن قطار كيم غادر بيونج يانج، ومن المتوقع أن يسافر عبر الصين إلى فيتنام.

وطبقا لبيان من وزارة الخارجية فإنه سيتم استقبال كيم بشكل رسمي من قبل رئيس فيتنام، الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم، نجوين فو ترونج، «في الأيام المقبلة» في هانوي، وسيلتقي كيم مع ترمب في 27 و28 فبراير.