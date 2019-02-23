الملك سلمان: التضامن بين مصر والسعودية خير للعرب والمسلمين

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على مكانة مصر وأهمية دورها، مشددا على أهمية الحفاظ على التضامن بين مصر والمملكة العربية السعودية لكونه خير للعرب والمسلمين جميعاً.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمقر إقامته بمدينة شرم الشيخ ، مساء اليوم السبت، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب العاهل السعودي عن سعادته بزيارة مصر التي تربطه بها ذكريات طيبة منذ زمن طويل، قائلاً "مصر بلدي الثاني، وما تحقق في مصر من تقدم في عهد أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي هو محل فخر لنا جميعاً".

كما عبر الملك سلمان عن سروره

بمسار العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، لا سيما وأنها حققت طفرات كبرى في عهد الرئيس السيسي، مؤكدا رغبة السعودية في دفع التعاون بين البلدين بما يعود بالنفع ليس على مصر والمملكة فحسب، وإنما على العالمين العربي والإسلامي.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أن الأمة العربية تواجه تحديات كثيرة وخطيرة تهدد الأمن القومى العربي، ومن ثم يقع على المملكة ومصر العبء الأكبر لمواجهة تلك التحديات، مضيفاً أن من المهم أيضاً أن نكثف جهودنا لمواجهة الإرهاب.

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وفى هذا السياق أكد الملك سلمان، أن المملكة العربية السعودية

تشجب وتدين بكل قوة العمليات الإرهابية التي حدثت في مصر مؤخراً، مؤكداً أن المملكة تضع إمكاناتها في خدمة مصر في حربها ضد الإرهاب.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بالدور الذي تقوم به الجالية المصرية في المساهمة بمجالات التنمية المختلفة في المملكة العربية السعودية جنباً إلى جنب مع أشقائهم السعوديين، مؤكداً على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة لمسئولي البلدين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.

وخلال اللقاء أعرب الدكتور مصطفى مدبولي من جانبه عن ترحيب مصر قيادة وشعباً بالعاهل السعودي، مشيرا إلى العلاقات التاريخية وأواصر التعاون المتميز التي ربطت مصر والمملكة على مر العصور.

وأشار رئيس الوزراء إلى جوانب التعاون القائم بين البلدين، ومنها إنشاء جامعة الملك سلمان في سيناء، مؤكداً تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات مع المملكة في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين .