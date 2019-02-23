الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيين تسللا من الحدود مع سوريا

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أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم السبت اعتقال "إرهابيين" ضُبطا متسللين من الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا.
وذكرت الاستخبارات العسكرية العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في
وأشارت إلى أن المعتقلين اعترفا بانتمائهم لتنظيم
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