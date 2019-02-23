شاهد.. رحلة قطر في دعم الإرهاب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: رحلة قطر في دعم الإرهاب.
ملاذاً آمناً ومركز إيواء التنظيمات الإرهابية لأكثر من نصف قرن.
وتناول فيديو مداد نيوز، الدراسة التي أعدها مركز SSG الأمريكي المتخصص في الدراسات الأمنية والتي خلصت إلى أن قطر ظلت
ورصدت الدراسة رحلة قطر مع دعم الإرهاب والتطرف والتي بدأت من ستينات القرن الماضي والتي
وأوضحت الدراسة أنه مع حظر تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر فتحت الدوحة أبوابها لاستقبالهم ومنحتهم أعلى المناصب بالدولة. كما سعت قطر للتقارب مع الولايات المتحدة من خلال إقامة أكبر قاعدة عسكرية لها في المنطقة.
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