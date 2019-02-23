شاهد.. رحلة قطر في دعم الإرهاب

تعبيرية وكالات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: رحلة قطر في دعم الإرهاب.

وتناول فيديو مداد نيوز، الدراسة التي أعدها مركز SSG الأمريكي المتخصص في الدراسات الأمنية والتي خلصت إلى أن قطر ظلت ملاذاً آمناً ومركز إيواء التنظيمات الإرهابية لأكثر من نصف قرن. ملاذاً آمناً ومركز إيواء التنظيمات الإرهابية لأكثر من نصف قرن.

ورصدت الدراسة رحلة قطر مع دعم الإرهاب والتطرف والتي بدأت من ستينات القرن الماضي والتي Advertisements توسعت لدعم أطماع إيران وتركيا على حساب جيرانها العرب.

وأوضحت الدراسة أنه مع حظر تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر فتحت الدوحة أبوابها لاستقبالهم ومنحتهم أعلى المناصب بالدولة. كما سعت قطر للتقارب مع الولايات المتحدة من خلال إقامة أكبر قاعدة عسكرية لها في المنطقة.

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