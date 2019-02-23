كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فتح": دعوة حماس للتحرك ضد عباس تخدم الاحتلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت مجموعة تابعة لحركة حماس تطلق على نفسها اسم "الحراك الشعبي الرافض للإجراءات الانتقامية ضد قطاع غزة"، إلى مسيرات ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطالبه بالرحيل، بسبب استمرار فرض بعض الإجراءات المتعلقة بخصم رواتب الموظفين في غزة.

من ناحيتها، اعتبرت حركة فتح، الدعوات للتظاهر ضد الرئيس عباس تساوقاً مع موقف الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه الذين يحرضون ضد الرئيس عباس.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن "الرئيس عباس هو الحارس الأمين على النضال الوطني، وهو الذي يقود سفينة النضال الوطني وسط كل التحديات والصعاب التي تواجه القضية الوطنية متسلحاً بالتقاف شعبي كبير".

وأطلق الحراك، الحمساوي وسماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "ارحل يا عباس"، إلى جانب رفع يافطات ضخمة في أماكن حيوية بقطاع غزة للمطالبة برحيل الرئيس الفلسطيني. Advertisements

واتهم بيان صادر عن الحراك الداعي الداعي للتحرك ضد الرئيس عباس بـ"تنغيص حياة الشعب الفلسطيني وقطع الرواتب، والتنكر لنضالات الشعب الفلسطيني على مدى عقود والاستجابة لضغوط الاحتلال"، وفق البيان.

وأوضحت حركة فتح، أن "من يقف الآن مخالفاً ومحرضاً على القيادة إنما اختار أن يقف مع دولة الاحتلال وزبانيتها في المساس بالقيادة وهي تفشل مؤامرة ترامب ونتنياهو".