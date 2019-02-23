كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فتح": دعوة حماس للتحرك ضد عباس تخدم الاحتلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت الحركة، في بيان لها، إن "الرئيس عباس هو الحارس الأمين على النضال الوطني، وهو الذي يقود سفينة النضال الوطني وسط كل التحديات والصعاب التي تواجه القضية الوطنية متسلحاً بالتقاف شعبي كبير".
وأطلق الحراك، الحمساوي وسماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "ارحل يا عباس"، إلى جانب رفع يافطات ضخمة في أماكن حيوية بقطاع غزة للمطالبة برحيل الرئيس الفلسطيني.
واتهم بيان صادر عن الحراك الداعي الداعي للتحرك ضد الرئيس عباس بـ"تنغيص حياة الشعب الفلسطيني وقطع الرواتب، والتنكر لنضالات الشعب الفلسطيني على مدى عقود والاستجابة لضغوط الاحتلال"، وفق البيان.
وأوضحت حركة فتح، أن "من يقف الآن مخالفاً ومحرضاً على القيادة إنما اختار أن يقف مع دولة الاحتلال وزبانيتها في المساس بالقيادة وهي تفشل مؤامرة ترامب ونتنياهو".
وفي سياق متصل، دعت حركة فتح لحملة مبايعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التغريد على وسم يدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.