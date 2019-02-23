دول تتعهد بـ 20 مليون دولار لمكافحة الإيبولا

وفيروس الإيبولا هو مرض شديد العدوى يسبب حمى وغالباً ما ينتج عنه حدوث نزيف داخلي بشكل كثيف يؤدي إلى الوفاة.

وخلف انتشار الفيروس في شرق الكونغو في أغسطس الماضي ما يقرب من 800 حالة إصابة فضلاً عن حدوث أكثر من 500 حالة وفاة. وقد تم تطعيم نحو 80 ألف شخص ضد الفيروس منذ ذلك الحين، حسبما قالت وزارة الصحة في الكونغو.