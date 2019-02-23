كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دول تتعهد بـ 20 مليون دولار لمكافحة الإيبولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسيخصص نصف هذا المبلغ لإجراءات الطوارئ لمكافحة فيروس الإيبولا في الدولة الواقعة وسط أفريقيا.
وقال وزير التنمية الألماني جيرد مولر "لقد استفاد المجتمع الدولي دروسا من وباء الإيبولا الأخير في غرب أفريقيا. نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة وفعالية ضد هذا المرض المدمر".
وقد توفي نحو 11 ألف شخص إثر انتشار الفيروس في بلدان غرب أفريقيا في غينيا وليبيريا وسيراليون بين عامي 2014 و 2015.
وفيروس الإيبولا هو مرض شديد العدوى يسبب حمى وغالباً ما ينتج عنه حدوث نزيف داخلي بشكل كثيف يؤدي إلى الوفاة.
وخلف انتشار الفيروس في شرق الكونغو في أغسطس الماضي ما يقرب من 800 حالة إصابة فضلاً عن حدوث أكثر من 500 حالة وفاة. وقد تم تطعيم نحو 80 ألف شخص ضد الفيروس منذ ذلك الحين، حسبما قالت وزارة الصحة في الكونغو.