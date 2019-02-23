كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرار 13 فردا بالجيش والشرطة الفنزويلية إلى كولومبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم سلطات الهجرة الكولومبية أن عدد أفراد الجيش والشرطة الفنزويلية الفارين إلى كولومبيا، اليوم السبت، ارتفع إلى 13 على الأقل.

وقال المتحدث إن 10 أفراد من الحرس الوطني و2 من الشرطة عبروا الحدود إلى إدارة نورتي دي سانتاندير الكولومبية، حيث تحاول المعارضة الفنزويلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد.