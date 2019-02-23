كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كولومبيا: المساعدات الإنسانية لفنزويلا ستنقلها سلسلة بشرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت إدارة الهجرة في كولومبيا اليوم السبت، أن شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى فنزويلا يتم تفريغها على جسر سيمون بوليفار على الجانب الكولومبي من الحدود ثم ستقوم سلسلة بشرية بتوصيل المساعدات عبر الحدود.
نقلت وكالة "رويترز" عن إدارة الهجرة في كولومبيا قولها اليوم السبت إن قافلة من الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية إلى فنزويلا سوف يتم تفريغها على جسر سيمون بوليفار على الجانب الكولومبي من الحدود ثم ستقوم سلسلة بشرية بتوصيل المساعدات عبر الحدود.
وبحسب القناة، "تعلق الناس بالشاحنات أثناء مرورها بالجزء الكولومبي من الجسر الرابط بين البلدين، إلا أن الشرطة الفنزويلية اعترضت طريقها، وسمعت أصوات ارتطام في المكان".
وأدى إطلاق الغاز لهرولة الأشخاص عائدين عبر الجسر، وأصيب ما لا يقل عن طفل وشخص بالغ في الأحداث، بحسب القناة.