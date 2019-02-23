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مادورو يدعو الشعب والقوات المسلحة للدفاع عن البلاد حال "تعرضه لشيء ما"

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دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم السبت، الشعب الفنزويلي والقوات المسلحة إلى النزول إلى الشوارع والدفاع عن البلاد في حالة "حدوث شيء" له.

وقال مادورو "أعطي الأمر للشعب والقوات المسلحة (الفنزويلية)، في حال سمعتوا في يوم ما في الأخبار حدوث شيء ما لي، لا تترددوا ولو لثانية في النزول إلى الشوارع لحماية الوطن".

ويشار إلى أن الرئيس الفنزويلي ظهر، في وقت سابق من اليوم، أما العديد من مؤيديه الذين خرجوا إلى الشوارع لدعمه، حيث تم بث كلمته عبر موقع "تويتر".

وتصاعد الموقف في فنزويلا التي تعصف بها الأزمات منذ 23 يناير حينما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها نيكولاس مادورو.

واعترفت العديد من الدول بجوايدو رئيسا مؤقتاً، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.

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