كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مادورو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع كولومبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مساء اليوم، قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع كولومبيا.
ويشار إلى أن الرئيس الفنزويلي ظهر، في وقت سابق، أمام العديد من مؤيديه الذين خرجوا إلى الشوارع لدعمه، حيث تم بث كلمته عبر الإنترنت.
وكان زعيم المعارضة خوان غوايدو قد توجه إلى الحدود مع البرازيل للإعلان عن دخول أول قافلة للمساعدات الإنسانية إلى البلاد في ظل اعتراض حكومة مادورو.