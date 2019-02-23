مادورو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع كولومبيا

ويشار إلى أن الرئيس الفنزويلي ظهر، في وقت سابق، أمام العديد من مؤيديه الذين خرجوا إلى الشوارع لدعمه، حيث تم بث كلمته عبر الإنترنت.

وكان زعيم المعارضة خوان غوايدو قد توجه إلى الحدود مع البرازيل للإعلان عن دخول أول قافلة للمساعدات الإنسانية إلى البلاد في ظل اعتراض حكومة مادورو.