كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يدعو الله لمباركة الشعب الفنزويلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، أثناء محاولات المعارضة الفنزويلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد عبر الحدود الكولومبية والبرازيلية، الله بأن يبارك الشعب الفنزويلي.

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا "بارك الله بالشعب الفنزويلي".

وتصاعد الموقف في فنزويلا التي تعصف بها الأزمات منذ 23 يناير حينما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها نيكولاس مادورو.

واعترفت العديد من الدول بجوايدو رئيسا مؤقتاً، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.