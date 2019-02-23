مادورو يعلن أنه يدير ويواصل إدارة فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم السبت، مع تصاعد التوتر على حدود البلاد، أنه يدير ويواصل إدارة فنزويلا.

وقال مادورو ضاربا بيده على المنصة التي ألقى الكلمة من خلفها " أنا أقوى من أي وقت مضى، وقوي مثل شجرة من خلال قيدتي للبلاد الآن ولسنوات عديدة".

ويشار إلى أن الرئيس الفنزويلي ظهر، في وقت سابق من اليوم، أما العديد من مؤيديه الذين خرجوا إلى الشوارع لدعمه، حيث تم بث كلمته عبر موقع "تويتر".

وتصاعد الموقف في فنزويلا التي تعصف بها الأزمات منذ 23 يناير حينما أعلن خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها نيكولاس مادورو.

واعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيسا مؤقتاً، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.