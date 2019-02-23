كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 11 طفلاً أيزيدياً من قبضة داعش في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الحكومية في إقليم كردستان العراق عن تحرير 11 طفلاً من الطائفة الأيزيدية، بعد تعرضهم للاختطاف بواسطة تنظيم داعش الإرهابي في إحدى المناطق السورية.

وقال مدير مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين بمحافظة دهوك التابعة للإقليم ذاتي الحكم حسين القائيدي، في بيان صدر السبت: "تم تحرير 11 طفلاً ايزيدياً مختطفاً الجمعة خلال عملية تحرير بمنطقة باغوز السورية".

وكان المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (تحالف عسكري تقوده مليشيات كردية ويشن عملية هجومية على المتطرفين في سوريا) مصطفى بالي، قال إن "من بين أطفال تم تحريرهم في أراضي كانت خاضعة لتنظيم داعش يوجد مجموعة أطفال أيزيدين".

وأوضح القائيدي أن هؤلاء الأطفال تم اختطافهم في 3 أغسطس 2014 في قضاء سنجار الواقع على مسافة 100 كلم غرب مدينة الموصل، مشيراً إلى أن داعش قتل عوائلهم.

وأوضح أيضاً أن هؤلاء الأطفال خضعوا للتدريب في معسكرات التنظيم الجهادي وتعرضوا لتغيير أفكارهم ودينهم. وتابع القائيدي أن الأطفال باتوا الآن في البيت الأيزيدي في سوريا، وسيتم إرسالهم إلى ذويهم في العراق بأسرع وقت ممكن. Advertisements

وأكد أن المكتب يتابع عملية التحرير بالأراضي السورية، معرباً عن أمله أن يتم تحرير مجموعات أخرى في الأيام القادمة بعد اكتمال العمليات العسكرية الجارية حالياً داخل سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بخرج أكثر من 150 مدني وعنصر من تنظيم داعش اليوم من قرية الباغوز، أخر منطقة تخضع لسيطرة المتشددين في سوريا، في دفعة جديدة لإنقاذ الأشخاص المتواجدين داخل المنطقة.

يذكر أن مدير عام شؤون الأيزيديين في حكومة كردستان العراق، خير بوزاني، قد كشف قبل أيام عن أحدث إحصائية لخسائر الأيزيديين من بينها أن هناك أعداداً كبيرة من المختطفين لايزالون على قيد الحياة، أغلبهم موجدون داخل سوريا.