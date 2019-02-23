الدفاع الجديدي يعود بانتصار ثمين من ميدان اتحاد طنجة

أسقط فريق الدفاع الحسني الجديدي ضيفه اتحاد طنجة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم السبت، بملعب ” ابن بطوطة” بطنجة، برسم الجولة 19 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

ويعود فضل هذا الانتصار للاعب سايمون مسوفا، الذي وقع هدفي هذه المباراة، في نصفها الأول، الهدف الأول وقع في الدقيقة الثانية، بينما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وضعط الفريق الطنجاوي في الجولة الثانية من أجل تدارك النتيجة، غير أنه لم يفلح في ذلك، ليتلقى هزيمة قاسية، أوقفت مسيرته القوية في الدورات الماضية.

وبهذا الانتصار، السادس له هذا الموسم، صعد الفريق الدكالي للمركز الثامن، برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد في 27 نقطة بالمركز الثالث.