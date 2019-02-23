جماهير أكادير تطالب لاعبي الحسنية بنسيان “الكبوات” والتحلي بـ”عزيمة إثيوبيا والسينيغال” – صور

تجاوزت جماهير الحسنية، النتائج السلبية الأخيرة في البطولة الوطنية الإحترافية، ومنافسات كأس الكاف، وحلت ضيفة على الحصة التدريبيه التي أجراها صباح اليوم الفريق السوسي استعدادا لمباراتهم أمام أوتوهو الكونغولي برسم دور الجولة الثالثة من منافسات كأس الإتحاد الإفريقي.

واختارت جماهير الغزالة السوسة، أن تساند اللاعبين أثناء حصتهم التدريبية الأخيرة صباح اليوم، قبل المباراة التي ستجمعهم بضيفهم أوتوهو الكونغولي، غدا الأحد 24 فبراير، في ملعب “ادرار” الكبير في أكادير بداية من الساعة الثامنة ليلا، في محيط ملعب التدريبات، وترقفع رسالة تحفيزية تتضمن عبارات: “بعزيمة اثيوبيا والسينغال .. معولين عليكم يا رجال”.

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وحقق حسنية أكادير، في الجولتين الماضيتين، نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام الرجاء الرياضي البيضاوي في أكادير، وانهزم أمام نهضة بركان بهدفين مقابل هدف في بركان، ليتجمد رصيده في نقطة يتيمة، وراء كل من المتصدر النهضة البركانية بـ4 نقاط، اوتوهو الكونغولي نقطتين والرجاء البيضاوي بنقطتين أيضا.

ويمني الفريق السوسي النفس، بتحقيق أول انتصار له في تاريخه في دور المجموعات، وذلك بالاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، حتى ينعش آماله في التأهل للدور الثاني، ويتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر منها حاليا.