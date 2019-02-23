بعد ضبطها لزوجها يتحدث مع خليلته عبر الواتساب.. إنقاذ سيدة بتادلة حاولت الانتحار بسم الفئران

عاشت مدينة تادلة، مساء اليوم السبت، محاولة إنتحار سيدة متزوجة بشربها لمواد سامة، تم نقلها على إثرها إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاج، وانقاذها من موت محقق.

وكشفت مصادر لـ”اليوم 24″ أن تفاصيل القضية تعود لخلاف قام بين المرأة و زوجها، إذ اكتشفت خيانة زوجها، بعدما ضبطته يتحدث مع خليلته عبر الواتساب، ما جعل الخلاف يتطور بينهما، والذي انتهى بقرار الزوجة بوضع حد لحياتها بتناولها سم الفئران.

وأضاف المصادر ذاتها، أن المرأة تلقت العلاجات الأولية بالمستشفى وثم إنقاذها وحالتها الآن مستقرة.

يذكر أصبحت ظاهرة الإنتحار تتزايد بشكل كبير بالمغرب، إذ يحثل المرتبة التانية عربيا بعد السودان من حيث عدد الأشخاص المنتحرين، وذلك حسب آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، فقد تضاعف معدّل الانتحار في المغرب خلال العقد الأخير، حيث تمّ توثيق أكثر من 800 حالة انتحار، 80% منها من الرجال.