وقفت الشرطة الفرنسية، يوم الخميس الماضي، الرابور المغربي المقيم في فرنسا”مستر يو”، بسبب التشجيع على استهلاك الحشيش والترويج له على حسابه بسناب شات.
ونقل موقع “لو بارزيان” الفرنسي، أن مستر يو شارك مع جمهوره على “سناب شات” يوم 2 فبراير الجاري، فيديو يروج فيه لمخدر الشيرة داخل مكان لبيع المخدرات، وهذا سبب اعتقاله.
ويرتقب أن يقضي مستر يو ساعات تحت الحراسة النظرية، للتحقيق معه، فيما شرع أصدقائه الفنانين، في التضامن معه منهم مغني الراب حليوة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف “مستر يو” بسبب الترويج للمخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.