توقيف “مستر يو” بسبب الترويج للمخدرات

وقفت الشرطة الفرنسية، يوم الخميس الماضي، الرابور المغربي المقيم في فرنسا”مستر يو”، بسبب التشجيع على استهلاك الحشيش والترويج له على حسابه بسناب شات.

ونقل موقع “لو بارزيان” الفرنسي، أن مستر يو شارك مع جمهوره على “سناب شات” يوم 2 فبراير الجاري، فيديو يروج فيه لمخدر الشيرة داخل مكان لبيع المخدرات، وهذا سبب اعتقاله.

ويرتقب أن يقضي مستر يو ساعات تحت الحراسة النظرية، للتحقيق معه، فيما شرع أصدقائه الفنانين، في التضامن معه منهم مغني الراب حليوة.